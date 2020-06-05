العراق تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت خلية الأزمة العراقية، اليوم الجمعة، عن ظهور أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في ناحية الشوملي التابعة لقضاء الهاشمية جنوب الحلة، بجانب تسجيل 22 إصابة جديدة أخرى في بغداد وصلاح الدين.

وأوضح عضو خلية الأزمة في قضاء الهاشمية الدكتور حسين السلطاني، أن الرجل المصاب في الأربعينات من عمره وهو يعمل في علوة الرشيد، وأنه عاد إلى أهله منذ خمسة أيام.

من جانبها، أعلنت خلية الأزمة في محافظة بغداد عن تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة الزعفرانية.

وبدورها، أعلنت خلية الأزمة عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صلاح الدين.