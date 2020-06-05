موسكو: التصريحات الأمريكية بشأن خروج روسيا من الشرق الأوسط "غبية"
موسكو- (أ ش أ):
انتقد مصدر بوزارة الخارجية الروسية تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي دافيد شينكر المتعلقة بضرورة خروج روسيا من الشرق الأوسط، واصفا إياها بـ"الغبية".
وقال المصدر، الذي لم يُفصح عن اسمه، - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الجمعة - "يبدو أن شينكر لا يفهم عما يتحدث، إنها تصريحات تتجاوز الخير والشر".. وأضاف "مستوى التأهيل المهني في وزارة الخارجية الأمريكية أصبح منخفضا للغاية".
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