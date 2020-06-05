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الأرجنتين تمدد الإغلاق في العاصمة بسبب كورونا

08:30 ص الجمعة 05 يونيو 2020
الأرجنتين تمدد الإغلاق في العاصمة بسبب كورونا

أرشيفية

بوينس آيرس - (د ب أ):

مددت الحكومة الأرجنتينية قيود الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا في العاصمة بوينس آيرس لمدة ثلاثة أسابيع أخرى. وقال الرئيس الأرجنتيني البرتو فرنانديز يوم الخميس في عاصمة البلاد والمنطقة المكتظة بالسكان المحيطة بها، يجب على الناس البقاء لفترات طويلة في منازلهم حتى 28 يونيو.

وسيُسمح فقط للمواطنين بالتسوق في متاجر المواد الغذائية والصيدليات القريبة، كما سيسمح للعاملين في الوظائف الحيوية بالذهاب إلى العمل.

ويعيش حوالي 14.8 مليون شخص في منطقة العاصمة الأرجنتينية- أي ما يعادل 37 بالمئة من مجموع سكان البلاد. ويسمح في باقي البلاد، حيث لم ينتشر الفيروس على نطاق واسع، للسكان بالتحرك بحرية والذهاب إلى العمل.

ومقارنة بجيرانها، نجحت الأرجنتين في كبح الفيروس. وبشكل عام، أصيب بالفيروس 20 الفا و197 شخصا بينهم 608 حالات وفاة. ومع ذلك، تسببت التدابير أيضًا في إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الضعيف بالفعل.

الأرجنتين بوينس آيرس فيروس كورونا اجراءات أحترازية

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