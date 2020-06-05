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الصين تسجل 5 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا

04:44 ص الجمعة 05 يونيو 2020
الصين تسجل 5 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الجمعة تسجيل 5 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لمواطنين صينيين قادمين من الخارج.

وأعلنت السلطات اليوم الجمعة عدم تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويقول مسؤولون إنه لا يزال 66 شخصًا فقط يخضعون للعلاج، و 299 شخصًا آخرين في العزل ويخضعون للمراقبة للاشتباه باصابتهم.

وسجلت الصين حتى الان 4634 حالة وفاة بين 83 الفا و 27 حالة اصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي.

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