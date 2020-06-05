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السودان: تسجيل ٢١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا و ١٩ وفاة

03:14 ص الجمعة 05 يونيو 2020
السودان: تسجيل ٢١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا و ١٩ وفاة

أرشيفية

الخرطوم ط - (أ ش أ):
أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٢١٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ١٩ وفاة، ١٢ منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء ١١٤ حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم أول من أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٦٧ اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٨ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٥٣٥ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٥٧١٤ حالة، بينها ٣٣٣ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٨٢٥ شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه

هذا المحتوى من

Asha
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