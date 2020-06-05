أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بيرو تمدد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا

02:59 ص الجمعة 05 يونيو 2020
بيرو تمدد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا

أرشيفية

ليما - (د ب أ):
أفادت وسائل إعلامية في بيرو يوم الخميس أن البلاد ستمدد حالة الطوارئ الصحية لمدة 90 يوما وستعلن أن الحصول على الأكسجين لمرضى كوفيد -19 يعد مسألة ذات أهمية وطنية.

وذكرت وكالة أنباء "أندينا" الرسمية أن تمديد حالة الطوارئ الصحية سيبدأ في 10 يونيو.

وتم إعلان حالة الطوارئ للسماح للسلطات باتخاذ إجراءات فورية أفضل في مواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد، التي أكدت تسجيل 183 ألفا و198 إصابة، وهو ثاني أكبر عدد في أمريكا الجنوبية بعد البرازيل. ويبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 5031 حالة.

وذكرت أندينا أن تمديد حالة الطوارئ الصحية لا يعني إطالة فترة الإغلاق على الصعيد الوطني، التي تنتهي في 30 يونيو.

ونقلت صحيفة لا ريبوبليكا ووسائل اعلامية أخرى عن وزير الدفاع والتر مارتوس قوله إن حكومة الرئيس مارتن بيسكارا ستعلن في الوقت نفسه أن امدادات الأكسجين مسألة ذات مصلحة وطنية.

وتعاني بيرو من نقص في الأكسجين. وقال مارتوس إن فريقا حكوميا سيقيم الآن الطاقة الإنتاجية الوطنية ، في حين سيتم تخصيص "ميزانية كبيرة" لاستيراد الأكسجين.

وسيحصل مرضى كوفيد -19 على الأكسجين مجانًا، فيما تقدر الحاجة للأكسجين بـ 173 طناً يومياً.

وأدت القيود المفروضة منذ منتصف مارس إلى شل الاقتصاد إلى حد كبير ، وأعلنت الحكومة يوم الخميس، تدابير جديدة لإعادة إطلاقه مع الحفاظ على حالة الطوارئ الصحية.

وأفادت أندينا بأن المرحلة الثانية من إعادة تنشيط الاقتصاد ستبدأ اليوم الجمعة.

حالة الطوارئ الصحية بيرو فيروس كورونا

الخبر التالى:

السودان: تسجيل ٢١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا و ١٩ وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 29767

    عدد المصابين

  • 7756

    عدد المتعافين

  • 1126

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6589090

    عدد المصابين

  • 2850411

    عدد المتعافين

  • 388499

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بومبيو وبن زايد يبحثان وقف اطلاق النار في ليبيا