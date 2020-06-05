ترامب: من الرائع مرافقة رجال الخدمة السرية الرائعين

"خطوة مفاجئة".. ماذا فعل ترامب بعد خطابه حول الاحتجاجات على مقتل فلويد؟​

نشر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر "تويتر"، صورًا للرئيس مع أفراد الخدمة السرية، المكلفين بحماية البيت الأبيض.

وعلق ترامب قائلاً: "من العظيم أن تكون رفقة رجال ونساء الخدمة السرية الرائعين.. ما أروع ما يقدمون من عمل".

يأتي ذلك تزامنًا مع استمرار المظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة لليوم الثامن احتجاجًا على "عنف الشرطة بحق السود" في العديد من الولايات، في أعقاب مقتل جورج فلويد، الأمريكي ذو الأصول الإفريقية، على أيدي الشرطة في مينيابولس.

واستمرت المظاهرات في عشرات المدن في طول البلاد وعرضها لليوم الثامن على التوالي.

في هذه الأثناء، تراجع ترامب عن تهديده السابق باستدعاء الجيش لمواجهة المتظاهرين، وقال ترامب إنه لا يعتقد أن الوضع يحتم الاستعانة بقوات الجيش للتصدي للعنف الذي وقع خلال الاحتجاجات.

وقال ترامب في مقابلة متلفزة "لا أعتقد أننا سنضطر لاستدعاء الجيش".

وكان وزير الدفاع مارك إسبر قد أكد قبل ساعات معارضته لتوجه ترامب لاستدعاء الجيش لمواجهة أعمال العنف. كما نفى علمه بالكثير من قرارات ترامب بخصوص الأزمة.

وكانت أغلب المظاهرات سلمية، لكن بعضها تحول إلى مصادمات بين المتظاهرين ورجال الشرطة، ما أدى لفرض حظر للتجول في عدد من المدن.