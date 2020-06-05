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تركيا.. اعتقال نائبين من حزب معارض بعد ساعات من إسقاط عضويتها

12:58 ص الجمعة 05 يونيو 2020
تركيا.. اعتقال نائبين من حزب معارض بعد ساعات من إسقاط عضويتها

الشرطة التركية

وكالات:

اعتقلت السلطات التركية، نائبين عن حزب الشعوب الديموقراطي بعد ساعات من رفع الحصانة عنهما.

وقال موقع "تي آر تي"، إن المدعي العام أصدر قرارا لاعتقال كل من ليلى غوفن، وموسى فاريشولاري، بعد ساعات من إسقاط عضوية البرلمان عنهما.ج

وأسقط البرلمان التركي، الخميس، العضوية البرلمانية عن ثلاثة برلمانيين معارضين من حزبي الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، على خلفية صدور أحكام قضائية بالسجن بحقهم.

وقالت وسائل إعلام تركية: " قررت الجمعية العامة للبرلمان التركي إسقاط العضوية البرلمانية عن النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو والنائبين عن حزب الشعوب الديمقراطي ليلى غوفن وموسى فارس أوغوللاري، على خلفية إصدار المحكمة التركية أحكاماً قضائية بالسجن بحقهم"

وحكمت المحكمة التركية في إسطنبول بالسجن لمدة 5 سنوات و10 أشهر بحق النائب أنيس بربر أوغلو بتهمة إفشاء معلومات سرية بهدف التجسس السياسي والعسكري، فيما حكمت المحكمة في دياربكر بالسجن لمدة 9 سنوات بحق النائب موسى فارس أوغوللاري بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي مسلح، و6 سنوات 3 أشهر بحق النائب ليلى غوفن بالتهمة نفسها.

وكانت محكمة تركية أصدرت عام 2017 حكماً قضائياً بسجن النائب أنيس بربر أوغلو لمدة 25 عاما بتهمة التجسس السياسي بسبب إمداد صحيفة جمهوريت بمقطع فيديو يظهر إرسال المخابرات التركية أسلحة وذخيرة إلى سوريا.

تركيا حزب الشعوب الديموقراطي السلطات التركية

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