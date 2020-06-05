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أرملة بابلو إسكوبار ونجله يواجهان محاكمة في الأرجنتين

12:26 ص الجمعة 05 يونيو 2020
أرملة بابلو إسكوبار ونجله يواجهان محاكمة في الأرجنتين

بابلو إسكوبار

بوجوتا - (د ب أ):

قالت تقارير إعلامية في كل من كولومبيا والأرجنتين اليوم الخميس إن أرملة تاجر المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار ونجله سوف يواجهان محاكمة في الأرجنتين، لتهم بغسل أموال.

وتضم قائمة المشتبه فيهم الذين استدعاهم قاض أرجنتيني للمحاكمة، أرملة إسكوبار، ماريا إيزابيل سانتوس، ونجله، سباستيان ماروكوين، ولاعب كرة القدم الكولومبي المعتزل ماوريسيو سيرنا المعروف باسم "تشيكو"، الذي لعب للمنتخب الوطني الكولومبي ونادي بوكا جونيورز في الأرجنتين.

ويشتبه في أن سانتوس وماروكوين عملا كوسيطين بين مجرمين ورجال أعمال، بينما يتردد أن سيرنا كان يعمل كواجهة.

ويعتقد أن المنظمة الإجرامية أجرت غسل أموال لملايين الدولارات من أموال المخدرات في الأرجنتين من خلال عقارات وأعمال أخرى.

والشاهد الرئيسي في القضية، هو تاجر المخدرات الكولومبي السابق ورجل الأعمال خوسيه بيدراهيتا، المسجون حاليا في الولايات المتحدة.

كانت سانتوس وطفلاها من سكوبار قد استقروا في الأرجنتين في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بعدما قتل بارون عصابة "ميديلين" لتهريب الكوكايين برصاص الشرطة.

وقاموا بتغيير أسمائهم لتجنب صلتهم بإسكوبار، الذي حقق دخلا سنويا بمليارات الدولارات، وكان مسؤولا عن مقتل حوالي 6 آلاف شخص.

بابلو إسكوبار الأرجنتين كولومبيا

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