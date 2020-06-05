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مسؤول إثيوبي: لا يوجد نزاع حدودي مع السودان

12:20 ص الجمعة 05 يونيو 2020
مسؤول إثيوبي: لا يوجد نزاع حدودي مع السودان

الجيش الإثيوبي

أبوظبي - (د ب ا):

نفى مسؤول إثيوبي وجود أي نزاع حدودي مع السودان، مشيرا إلى ان العلاقات بين البلدين تاريخية منذ مئات السنين.

وقال نجوسو طلاهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي، لموقع "العين الإخبارية" الإماراتي، مساء اليوم الخميس، إن أزمة الحدود التي شهدها البلدان مؤخرا، لم تكن نزاع مصالح على الحدود.

وأضاف أن أثيوبيا لايمكن أن تتنازع مع السودان مهما كانت الخلافات، وستسعى إلى حل أي خلاف عبر الحوار،لافتا إلى أن بعض المشكلات على الشريط الحدودي طبيعية وتحدث في أي مكان بالعالم.

وتابع أن بلاده تسعى لجعل الحدود المشتركة منطقة تكامل ومنافع لشعبي البلدين.

وذكر المسؤول الأثيوبي أن هناك مناقشات مستمرة بين السودان وأثيوبيا لمعالجة قضية الحدود.

كانت وزارة الخارجية السودانية قد استدعت يوم السبت الماضي، القائم بالأعمال الإثيوبي بالخرطوم على خلفية توغل ميليشات اثيوبية مدعومة من الجيش الاثيوبي في الاراضي السودانية يوم الخميس الماضي ما اسفر عن مقتل وإصابة ضباط ومدنيين سودانيين بينهم أطفال.

إثيوبيا السودان الجيش السوداني

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