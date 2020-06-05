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المرصد: مقتل 9 على الأقل في هجوم جوي إسرائيلي على سوريا

12:07 ص الجمعة 05 يونيو 2020
المرصد: مقتل 9 على الأقل في هجوم جوي إسرائيلي على سوريا

ارشيفيه

دمشق - (د ب أ):

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هجوما جويا شنته إسرائيل على ريف محافظة حماة، الواقعة في شمال غرب سوريا، في وقت متأخر من اليوم الخميس، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "العدوان" الإسرائيلي استهدف المنطقة خارج مدينة صياف.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن صوت انفجارات قوية كان مسموعا.

وقال المرصد السوري ومقره لندن إن أربعة سوريين كانوا من بين القتلى. ولم يعرف بعد ما إذا كانوا أفرادا من القوات الحكومية السورية أو من الميليشيات الإيرانية.

وأضاف المرصد أن من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى، إذ أن هناك آخرين مصابون وحالتهم خطيرة.

وقال إن الهجوم دمر مستودعات أسلحة في الزاوي بريف صياف غربي حماة.

ولم يصدر تعليق من جانب إسرائيل حتى الآن.

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