أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف شامل لإطلاق النار في ليبيا

10:48 م الخميس 04 يونيو 2020
الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف شامل لإطلاق النار في ليبيا

لاتحاد الأوروبي

بروكسل - (أ ش أ):

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا، رافضا التعليق على التطورات الأخيرة هناك خاصة بعد إعلان حكومة الوفاق الوطني السيطرة على كامل الحدود الإدارية للعاصمة الليبية طرابلس.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية- "نكتفي بتكرار دعوتنا لوقف إطلاق نار شامل ودعوة الأطراف للعودة للمفاوضات".

وأشار ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمسك بضرورة اللجوء إلى عملية سياسية تحت راية الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو قد التقى أمس في روما مع نظيره الفرنسي إيف جان لودريان وبحثا الوضع في ليبيا، وأكد الوزيران ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية ووقف تدفق الأسلحة من قبل شركاء الفصائل المختلفة على الساحة.

هذا المحتوى من

Asha
الاتحاد الأوروبي ليبيا طرابلس حكومة الوفاق الوطني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 28615

    عدد المصابين

  • 7350

    عدد المتعافين

  • 1088

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6390085

    عدد المصابين

  • 2771048

    عدد المتعافين

  • 383226

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الافتتاح قريبا.. 23 إجراء لضوابط التشغيل الجزئي للمطاعم والكافيهات السياحية