مصر تدين تفجير مسجد في العاصمة الأفغانية
القاهرة - (أ ش أ):
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، التفجير الذي استهدف مسجدًا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الخميس، عن خالص التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.. مؤكدة رفض مصر التام لمثل هذه الأعمال الإرهابية ووقوفها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة، حكومة وشعبًا، في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.
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