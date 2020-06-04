انسحاب 3 باحثين من دراسة "ذا لانسيت" العلمية عن عقار هيدروكسي كلوركين

وكالات:

انسحب 3 من المؤلفين الأربعة لدراسة علمية نشرتها مجلة "ذا لانسيت" عن مخاطر استخدام عقار هيدروكسي كلوركين لمعالجة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مجلة "ذا لانسيت"، ونقل عنها موقع "يورونيوز"، الخميس، إن ثلاثة من المؤلفين الأربعة لدراستها المثيرة للجدل حول استخدام هيدروكسي كلوروكين ضد فيروس كورونا المستجد طلبوا سحب المادة العلمية.

وطالب المؤلفون الثلاثة سحب المادة العلمية المقدمة قائلين: "لم يعد بإمكاننا أن نضمن صحة مصادر البيانات الأولية".

وشكك المؤلفون الثلاثة في رفض المؤلف الرابع، وهو أيضاً رئيس الصحيفة، إتاحة الوصول لقاعدة البيانات.

وكانت المجلة الطبية، أكدت في دراستها أن عقار هيدروكسي كلوروكوين الذي يستخدم في علاج الملاريا، ليس له منافع لمعالجة مرضى "كوفيد 19".

وأكدت أن "العقار الذي تعاطاه الرئيس الأمريكيدونالد ترامبلمدة أسبوعين لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا، يفاقم خطر موت المصابين بالمرض".

وشملت الدراسة 96 ألف مصاب بفيروس كورونا، أعطي حوالي 15 ألف منهم علاج هيدروكسي كلوروكوين أو علاج مشتق منه، إما وحده أو مع مضادات حيوية.

ووجدت الدراسة أن احتمال موت المرضى الذين تناولوا العقار في المستشفى أو تعرضهم لمشاكل صحية في القلب أكبر من أولئك الذين لم يتناولوه.