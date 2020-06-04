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"كنت محظوظًا".. الأمير تشارلز يتحدث عن تجربة إصابته بكورونا

08:48 م الخميس 04 يونيو 2020
"كنت محظوظًا".. الأمير تشارلز يتحدث عن تجربة إصابته بكورونا

الأمير تشارلز

وكالات:

أكد الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني، أنه كان محظوظًا لأن إصابته بفيروس كورونا لم تكن خطيرة، ولكن اقتصرت على بعض الأعراض الطفيفة.

وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز"، أن تجربة الإصابة التي مر بها جعلته عازم بشكل أكبر على العمل من أجل وضع الطبيعة "في صلب كل ما نقوم به".

وقال الأمير تشارلز "كنت محظوظا في حالتي، وخرجت من هذا الوضع بأعراض طفيفة. لكني تعرضت للإصابة، وأستطيع فهم ما قاساه الآخرون".

وأضاف "أتعاطف خصوصا مع أولئك الذين فقدوا أحباء لهم ولم يتمكنوا من الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة. هذا الأمر الأقبح بنظري".

وكان الأمير تشارلز، وهو الابن البكر للملكة إليزابيث الثانية، أصيب بفيروس كورونا المستجد في مارس، لكن لم تظهر عليه سوى بعض الأعراض الطفيفة قبل أن يشفى في الحجر، خلال سبعة أيام، نزولا عند التوصيات الرسمية، من دون إدخاله إلى المستشفى.

الأمير تشارلز بريطانيا فيروس كورونا كوفيد 19

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