البرلمان التركي يسقط العضوية عن ٣ نواب معارضين

وكالات:

أسقط البرلمان التركي، اليوم الخميس، العضوية البرلمانية عن ثلاثة برلمانيين معارضين من حزبي الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، على خلفية صدور أحكام قضائية بالسجن بحقهم.

وقالت وسائل إعلام تركية، نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية " قررت الجمعية العامة للبرلمان التركي إسقاط العضوية البرلمانية عن النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو والنائبين عن حزب الشعوب الديمقراطي ليلى غوفن وموسى فارس أوغوللاري، على خلفية إصدار المحكمة التركية أحكاماً قضائية بالسجن بحقهم".

وحكمت المحكمة التركية في إسطنبول بالسجن لمدة 5 سنوات و10 أشهر بحق النائب أنيس بربر أوغلو بتهمة إفشاء معلومات سرية بهدف التجسس السياسي والعسكري، فيما حكمت المحكمة في دياربكر بالسجن لمدة 9 سنوات بحق النائب موسى فارس أوغوللاري بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي مسلح، و6 سنوات 3 أشهر بحق النائب ليلى غوفن بالتهمة نفسها.

وكانت محكمة تركية أصدرت عام 2017 حكماً قضائياً بسجن النائب أنيس بربر أوغلو لمدة 25 عاما بتهمة التجسس السياسي بسبب إمداد صحيفة جمهوريت بمقطع فيديو يظهر إرسال المخابرات التركية أسلحة وذخيرة إلى سوريا.

وفي العام 2018 قررت المحكمة التركية الإفراج عن بربر أوغلو وتجميد تنفيذ الحكم القضائي بحقه إلى حين انتهاء فترة عضويته في البرلمان.