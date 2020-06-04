سوريا: قانون "قيصر" الأمريكي يعيق جلب الادوية للأمراض المزمنة

دمشق - (د ب أ):

قال وزير الصحة السوري نزار يازجي في مؤتمر صحفي عقد في دمشق اليوم الخميس إن "الإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب، وما يسمى قانون سيزر يطال المواطن السوري حتى بالدواء ويعيق استجرار أدوية الأمراض المزمنة ".

وأكد الدكتور يازجي "أن 64 مريضا بكورونا يعالجون في مشفى الزبداني بريف دمشق، وتم ‎مؤخرا إدخال 3380 مواطن عبر المطار، ومن لبنان ‏والدول المجاورة"، و6000 قادمين من دول أخرى وجميعهم دخلوا الحجر ‏الصحي وأجريت لهم الإجراءات المطلوبة.

وأضاف وزير الصحة "ما زال هناك مؤشر على وجود إصابات في المرحلة القادمة، والإجراءات التي تم اتخاذها بفتح الأسواق والتنقل بين المحافظات يتم بحذر وترقب للوقاية لمجتمعنا، وتتم متابعة جميع المنشآت والمطاعم التي عادت إلى العمل ويجب استمرار الإجراءات الاحترازية".

ونفى وزير الصحة نفاد الأدوية من الصيدليات في سوريا، قائلا "ليس هناك انقطاع لمادة دوائية، قد يكون هناك انقطاع لأسماء تجارية لكن يوجد بدائل".

وبحسب وزارة الصحة فأن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم 123 إصابة شفيت منها 53 إصابة وتم تسجيل ست حالات وفاة.