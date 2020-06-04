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الصومال تعتزم استئناف الرحلات الجوية المحلية رغم تزايد إصابات كورونا

04:27 م الخميس 04 يونيو 2020
الصومال تعتزم استئناف الرحلات الجوية المحلية رغم تزايد إصابات كورونا

أرشيفية

مقديشو - (د ب أ):
أعلنت وزارة النقل والطيران المدني الصومالية أن البلاد تستعد لاستئناف الرحلات الجوية المحلية الأسبوع المقبل، حتى رغم زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال وزير النقل والطيران المدني عبد الله صلاد للصحفيين اليوم الخميس: "سوف ننشئ منشأة صحية في المطارات لفحص الركاب بشأن فيروس كورونا قبل صعود الطائرات "، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
علقت الصومال الرحلات الدولية والمحلية في مارس الماضي بعدما سجلت أولى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19). وسجلت 2146 حالة إصابة و79 حالة وفاة حتى الآن، بحسب بيانات وزارة الصحة.

الطيران المدني الصومالية فيروس كورونا مقديشو

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