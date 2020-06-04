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كندا تخطط لإنفاق 88 مليون دولار على البرامج الخاصة بكورونا

04:20 م الخميس 04 يونيو 2020
كندا تخطط لإنفاق 88 مليون دولار على البرامج الخاصة بكورونا

جستن ترودو

أوتاوا - أ ش أ

تخطط حكومة رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إلى إنفاق أكثر من 88 مليون دولار لنشر جميع برامجها المتعلقة بفيروس كوفيد-19 من النصائح الصحية إلى البرامج الحكومية، وفقا لما كشفته هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز".

وذكرت الشبكة الكندية الأوسع أن مبلغ 88.7 مليون دولار الذي تخطط الحكومة لإنفاقه هذا العام على الاتصالات والتسويق المتعلق بالفيروس هو في الواقع أكثر من ميزانيتها السنوية لجميع الموضوعات مجتمعة على مدى العقد الماضي.

ووفقا للتقديرات التكميلية التي عرضت على البرلمان هذا الأسبوع، تخطط الحكومة لزيادة ميزانية مجلس الملكة الخاص بـ 58.3 مليون دولار - 48.7 مليون دولار منها للاتصالات والتسويق، وستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة ميزانية مجلس الملكة الخاص للعام المقبل بنسبة 39%.

ويخدم مكتب مجلس الملكة الخاص مكتب رئيس الوزراء ويلعب دورا في تنسيق الإدارات الحكومية.

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