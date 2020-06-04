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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 6.5 مليون

04:15 م الخميس 04 يونيو 2020
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 6.5 مليون

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم قد بلغ 6.53 مليون حالة حتى الساعة 1151 من صباح اليوم الخميس، بحسب التوقيت العالمي المنسق.

في الوقت نفسه، بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة حول العالم حتى اليوم الخميس 386464 حالة.

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