إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 6.5 مليون
04:15 م الخميس 04 يونيو 2020
واشنطن - (د ب أ):
أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم قد بلغ 6.53 مليون حالة حتى الساعة 1151 من صباح اليوم الخميس، بحسب التوقيت العالمي المنسق.
في الوقت نفسه، بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة حول العالم حتى اليوم الخميس 386464 حالة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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28615
عدد المصابين
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7350
عدد المتعافين
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1088
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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6390085
عدد المصابين
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2771048
عدد المتعافين
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383226
عدد الوفيات
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