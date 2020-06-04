الحكومة اللبنانية توافق على تمديد التعبئة العامة في البلاد

بيروت - (د ب أ):

وافق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، على تمديد التعبئة العامة في البلاد حتى الخامس من يوليو المقبل.

وأعلنت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، موافقة مجلس الوزراء على "إنهاء المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة حتى الخامس من يوليو المقبل ضمنا والابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعمل تدريجيا".

وأشارت إلى أنه "تم الطلب من وسائل الاعلام عرض إعلانات توعوية ضد فيروس كورونا".

ونقلت وزير الإعلام عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قوله إن "لا أحد يستطيع اتهامنا بشيء، واتهام الحكومة أمر مؤسف ولا يمكن الاستمرار بالسكوت عنه، وأنتم غير معنيين بسنوات من الهدر".

وعن موضوع التعيينات، قالت الوزيرة: "هناك عقبات وهي قيد المعالجة لإحقاق التغيير المنتظر"، وأعلنت "تعيين محمود مكية بالتكليف رئيسا لمجلس الخدمة المدنية لأسبوعين والاتفاق على اجراء التعيينات الخميس المقبل".

وأكدت عبد الصمد أن "ما من تخوف من التظاهرات بل هناك خوف على صحة المتظاهرين"، وقالت: "نحن حرصاء على سلامة التظاهرة لكي تحقق أهدافها".

وأوضحت أن الموقف الرسمي من قانون "قيصر" الأمريكي سيحدده وزير الخارجية ناصيف حتي، وتم تشكيل لجنة وزارية لبحث هذا الموضوع.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اقترح في وقت سابق اليوم تمديد حال التعبئة العامة اعتبارا من 8 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وطلب المجلس من وسائل الإعلام الاستمرار في الحملات التوعوية للحد من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب "أن الخطر ما زال داهما والتدابير والإجراءات ما زالت ملحة".

وشدد وزير الصحة الدكتور حمد حسن على "ضرورة الالتزام بفترة الحجر خصوصا للوافدين من الخارج".