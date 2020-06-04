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الكويت تجدد التزامها بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن

03:50 م الخميس 04 يونيو 2020
الكويت تجدد التزامها بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن

وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المح

الكويت - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مجددا اليوم الخميس، التزام الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن إلى ربوعه.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الكويتي، مع نظيره اليمني محمد الحضرمي.

وأضافت أن وزير الخارجية الكويتي أعرب -خلال الاتصال- عن ارتياحه لمخرجات أعمال مؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني في اليمن، والذي عقد الثلاثاء الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشارت الى أن وزير الخارجية اليمني، أعرب عن بالغ التقدير لدور الكويت وإسهاماتها لأشقائها في اليمن، خاصة على الصعيد الإنساني، ولمساعيها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.

ولفتت (الخارجية) الكويتية إلى أن الوزيرين، تناولا أيضا خلال الإتصال، مجمل العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، نحو مواجهة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والحد من تبعات هذه الجائحة والتصدي لها.

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أحمد ناصر المحمد الصباح الكويت وزير الخارجية الكويتي

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