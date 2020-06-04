أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الصين تثمن جهود السعودية والأمم المتحدة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن

02:46 م الخميس 04 يونيو 2020
الصين تثمن جهود السعودية والأمم المتحدة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن

الصين

بكين - أ ش أ

ثمنت الصين، اليوم الخميس، جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لتنظيمهما مؤتمر المانحين لليمن عبر الفيديو، للمساهمة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة حول دور الصين حيال تخفيف هذه الأزمة- إن "الصين تولي اهتماما كبيرا بتطور الوضع في اليمن، وتدعم دائما جهود المجتمع الدولي للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن وشاركت فيها. وتعرب الصين عن تقديرها للمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لتنظيمهما هذا الاجتماع لتوفير قدر كبير من المساعدات والمواد الإنسانية لدعم جهود اليمن لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)".

وأضاف جيان أن "الصين واليمن صديقان تقليديان، وقدمت الصين لليمن مساعدات إنسانية مثل الأغذية والمعدات الطبية، كما تبرعت الصين بمواد لمكافحة كورونا مثل كواشف الفيروس، والملابس الواقية الطبية، والأقنعة الطبية، وستواصل تقديم المساعدة في حدود قدراتها".

هذا المحتوى من

الصين السعودية الأمم المتحدة اليمن الازمة اليمنية

الخبر التالى:

الصين تحتج رسميا على منع طائراتها من السفر إلى الولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 28615

    عدد المصابين

  • 7350

    عدد المتعافين

  • 1088

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6390085

    عدد المصابين

  • 2771048

    عدد المتعافين

  • 383226

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تحسم الجدل حول عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية كبديل للامتحانات