الصين تؤكد التزامها بضمان حصول الدول النامية على لقاحات كورونا

بكين - أ ش أ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم الخميس، إن الصين ستساهم في تحقيق إمكانية حصول الدول النامية على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والقدرة على تحمل تكاليفها، وتعزيز بناء الصحة البشرية والمجتمع الصحي.

وأضاف جيان – خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقًا على القمة الافتراضية للقاحات العالمية التي تعقد اليوم – أن الحكومة الصينية تتمسك بمفهوم مجتمع المصير البشري، وتولي أهمية كبيرة لتطوير الصحة العامة العالمية، وسوف تستمر في تنفيذ المبادرات والإجراءات ذات الصلة التي اقترحها الرئيس الصيني في حفل افتتاح مؤتمر الفيديو الثالث والسبعين لجمعية الصحة العالمية.

وحول موعد انعقاد قمة الصين-الاتحاد الأوروبي، قال جيان إنه بالنظر إلى الوضع الوبائي الحالي، تعتقد الصين وألمانيا وأوروبا أنه من الصعب عقد القمة في المستقبل القريب.

وأشار جيان إلى أن الأطراف الثلاثة اتفقت على أن قمة الصين-الاتحاد الأوروبي هي أجندة سياسية مهمة للغاية بين الصين وأوروبا، وسيواصل الجانب الصيني والاتحاد الأوروبي الحفاظ على التنسيق والتواصل بشأن توقيت القمة وطريقتها.