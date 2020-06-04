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وكالة الطاقة الذرية تقدم مساعدات طبية لـ80 دولة لمكافحة كورونا

02:43 م الخميس 04 يونيو 2020
وكالة الطاقة الذرية تقدم مساعدات طبية لـ80 دولة لمكافحة كورونا

اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ل

فيينا - أ ش أ

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أنها قامت حتى الآن بتسليم أكثر من 250 شحنة مساعدات طبية إلى 80 دولة للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا كما سيتم شحن المزيد منها في الأيام والأسابيع المقبلة.

وذكر بيان للوكالة الدولية اليوم الخميس – من مقرها في فيينا – أن مساعدات الوكالة تشمل المعدات والخبرة اللازمة لمساعدة المختبرات حول العالم على زيادة الاختبارات كجزء من الجهود المبذولة للحد من انتشار المرض.

وأضاف البيان أن 120 دولة لجأت الى وكالة الطاقة الذرية للحصول على مساعدات لمواجهة أزمة جائحة كورونا مشيرا الى تأكيد المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي قيام الوكالة بتنفيذ أكبر حجم للمساعدات في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار البيان نقلا عن جروسي أن الوكالة وفرت أجهزة "بي سي أر" للعديد من الدول والتى تستخدم فى اختبارات التحقق من الاصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى ملحقات الاختبارات الطبية ووسائل أخذ العينات لافتا الى أن الوكالة توفر أيضًا معدات الحماية الشخصية وتقدم ندوات عبر الإنترنت وإرشادات بالفيديو للصحة اضافة الى مساعدة أخصائي المختبرات على جمع العينات ومعالجتها.

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