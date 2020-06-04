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الصين تؤيد بشدة دعوات رفع العقوبات عن السودان وزيمبابوي

02:42 م الخميس 04 يونيو 2020
الصين تؤيد بشدة دعوات رفع العقوبات عن السودان وزيمبابوي

الصين

بكين - أ ش أ

أعربت الصين، اليوم الخميس، عن تأييدها الشديد لدعوات العديد من القادة الأفارقة لرفع العقوبات المفروضة على السودان وزيمبابوي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة: "لقد دعا العديد من القادة الأفارقة مؤخرًا الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إلى رفع العقوبات المفروضة على السودان وزيمبابوي دون قيد أو شرط، وتؤيد الصين ذلك بقوة".

وأضاف جيان: "في الوقت الراهن، ما يزال وباء فيروس كورونا ينتشر، وقد تجاهلت بعض الدول نداءات العدالة من الدول والشعوب الأفريقية، ومارست بعناد ضغوطا على السودان وزيمبابوي ودول أخرى من خلال فرض عقوبات أحادية؛ ما تسبب في معاناة كبيرة للسكان المحليين".

وتابع جيان: "تدعو الصين الدول المعنية إلى الاستماع بتمعن لصوت الشعوب الأفريقية، ورفع العقوبات غير القانونية في أقرب وقت ممكن، ومساعدة الدول الأفريقية في مكافحة وباء كورونا بشكل فعال واستعادة التنمية الاقتصادية".

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الصين رفع العقوبات عن السودان وزيمبابوي السودان زيمبابوي

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