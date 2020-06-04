الجيش الإسرائيلي يمدد إبعاد خطيب المسجد الأقصى

(وكالات):

مددت سلطات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إبعاد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد لمدة 4 أشهر.

واقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم، منزل الشيخ صبري في حي الصوانة، وسلمته قرارا جديدا بالإبعاد، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت القوات الإسرائيلية، قد منعت يوم الجمعة الماضي، الصلاة في المسجد الأقصى، واعتقلت خطيبه الشيخ عكرمة صبري من منزله في مدينة القدس الشرقية المحتلة، إلا أنها أفرجت عنه لاحقا، وسلمته قرارا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع والعودة لمقابلة المخابرات الإسرائيلية لاحقا.