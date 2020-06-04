اليابان تستثني الأجانب ذوي الاحتياجات الإنسانية من حظر الدخول

طوكيو - أ ش أ:

أعلنت وزارة العدل اليابانية، استثناء الأجانب ذوي الاحتياجات الإنسانية الذين كانوا يقيمون بالبلاد ويريدون العودة إليها من حظر الدخول الذي تفرضه طوكيو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، الخميس، أن هذه الخطوة تأتي وسط ارتباك حول من يخضع لقيود السفر التي فرضتها اليابان لمنع دخول فيروس كورونا المستجد من الخارج.

ووفقا لإشعار نشرته وزارة العدل اليابانية عبر الإنترنت، يمكن منح إذن لدخول اليابان "اعتمادا على الوضع الفردي ما إذا كانت هناك ظروف استثنائية خاصة، ولا سيما عندما تتطلب الظروف مراعاة إنسانية".

وأوضح مسؤول في هيئة خدمات الهجرة اليابانية أن مثل هذه الحالات تشمل الأشخاص الذين توفي أحد أفراد أسرهم في الخارج أو احتياج مقيم أجنبي إلى علاج طبي لا يمكن تلقيه في اليابان.. مضيفا أنه يمكن للمقيمين الأجانب الاتصال بالهيئة أو أقرب مكتب إقليمي للهجرة أو سفارة بلدهم في اليابان لتأكيد ما إذا كانوا يخضعون للفئة المستثناة.

وحظرت اليابان الدخول من 111 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة ومعظم آسيا بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية وجميع أوروبا. ويحظر دخول الرعايا الأجانب الذين كانوا في أي من هذه المناطق خلال الأسبوعين الماضيين.