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المكسيك: تسجيل 1092 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

08:45 ص الخميس 04 يونيو 2020
المكسيك: تسجيل 1092 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

تسجيل 1092 حالة وفاة بكورونا في المكسيك

مكسيكوسيتي - (أ ش أ):
أعلن مسئولو الصحة في المكسيك تسجيل 1092 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس أنه بعد تسجيل حالات الوفاة الجديدة ارتفعت حصيلة الوفيات في المكسيك جراء الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 11700 حالة.
وأضافت الشبكة الأمريكية أن المكسيك سجلت حتى الآن 101238 حالة إصابة بالفيروس، وذلك وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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