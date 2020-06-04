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الصين: لا وفيات أو إصابات محلية أو مشتبه بإصابتها بكورونا وتسجيل حالة واحدة وافدة من الخارج

08:43 ص الخميس 04 يونيو 2020
الصين: لا وفيات أو إصابات محلية أو مشتبه بإصابتها بكورونا وتسجيل حالة واحدة وافدة من الخارج

عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية في الصين

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية أو مشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن حالة واحدة وافدة من الخارج في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83022 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن خمسة أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 78319 شخصا، فيما تم الإبلاغ حتى يوم أمس عن 1763 حالة وافدة من الخارج خرج منها 1703 أشخاص من المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أنه تم أمس الإبلاغ عن أربع حالات جديدة بدون أعراض ليصل إجمالي الحالات ذات الصلة إلى 326 حالة منها 43 حالة وافدة من الخارج، فيما ما يزال 4360 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين تحت الملاحظة الطبية.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1093 حالة إصابة بالفيروس بينها أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و443 حالة في تايوان بينها سبع وفيات، فيما خرج 1039 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و428 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.

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