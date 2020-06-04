السودان يسجل 7 حالات وفاة و 189 إصابة جديدة بكورونا
الخرطوم - (د ب أ):
أظهرت أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس كورونا في السودان ارتفاع إجمالي عدد الوفيات به إلى 314 حالة والإصابات إلى 5499 حالة.
ونشرت وزارة الصحة السودانية الليلة الماضية، على صفحتها على موقع فيسبوك، التقرير الوبائي لأمس الأول الثلاثاء، والذي أوضح تسجيل سبع حالات وفاة جديدة و 189 إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1711 بعد تعافي 86 شخصا.
وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.
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