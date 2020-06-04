كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الخميس إن عدد المصابين بالفيروس في البلاد قد ارتفع بذلك إلى 11 ألفا و627 شخصا، حتى منتصف ليلة أمس.

واستقر عدد الوفيات الإجمالي عند 273 بدون تسجيل أي حالة وفاة جديدة من المرض.

وزاد عدد المتعافين بمقدار 32 شخصا إلى 10 آلاف و499 شخصا، وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج 857 شخصا بزيادة 7 أشخاص.