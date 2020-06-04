أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

إصابة أكثر من 40 شخصا في هجوم بسكين على مدرسة ابتدائية في الصين

07:20 ص الخميس 04 يونيو 2020
إصابة أكثر من 40 شخصا في هجوم بسكين على مدرسة ابتدائية في الصين

هجوم بسكين على مدرسة ابتدائية في الصين

بكين - (د ب أ):
ذكرت تقارير إعلامية في الصين أن أكثر من أربعين من التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس في مدرسة ابتدائية بجنوب البلاد أصيبوا جراء هجوم بسكين.

وقالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن الهجوم حدث في مدرسة بمدينة "ووتشو" في منطقة "جوانجشي" التي تتمتع بحكم ذاتي.

وذكرت بوابة "ذا بيبر" الإخبارية أن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 50 عاما.

شرطة الصين هجوم مدرسة هجوم سكين

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 28615

    عدد المصابين

  • 7350

    عدد المتعافين

  • 1088

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6390085

    عدد المصابين

  • 2771048

    عدد المتعافين

  • 383226

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان