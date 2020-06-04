وزير دفاع أمريكا السابق: قيادة ترامب للبلاد مسؤولة عن الاضطرابات الحالية

واشنطن - (د ب أ):

أصدر وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس بيانا استثنائيا أمس الأربعاء، قال فيه إن نهج قيادة الرئيس دونالد ترامب هو المسؤول عن الاضطرابات الحالية في البلاد.

وقال ماتيس في البيان الذي نشرته مجلة "ذا اتلانتيك" الأمريكية: "دونالد ترامب أول رئيس أراه في حياتي لا يحاول توحيد الأمريكيين- ولا يتظاهر حتى بأنه يحاول. وبدلا من ذلك، يحاول أن يبث الفُرْقَةَ بيننا."

وأضاف: "نشهد تداعيات ثلاثة أعوام من هذه الجهود المتعمدة. نشهد نتائج ثلاثة أعوام من دون قيادة راشدة."

ودعا وزير الدفاع السابق المواطنين الأمريكيين إلى "رفض أهل السلطة الذين يسخرون من دستور بلادنا، ومحاسبتهم.