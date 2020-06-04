رئيس الصين يتعهد في اتصال مع مستشارة ألمانيا بالانفتاح والتعاون مع العالم
واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، في ساعة متأخرة ليلة الأربعاء/الخميس، إن بلاده ستشجع بقوة الانفتاح والتعاون مع العالم.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله إن الصين ستواصل تهيئة بيئة جيدة للشركات الألمانية لتعزيز استثماراتها في البلاد.
وقال الرئيس إن "أسس النمو الاقتصادي المستقرة، وطويلة المدى للصين لم تتغير".
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الصين وألمانيا تجريان مناقشات حول جدول أعمال لتبادلات سياسية كبرى، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
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