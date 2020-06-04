عبير موسى للغنوشي: كيف دخلت تونس ولم تحاكم رغم الأحكام ضدك؟

(وكالات):

هاجمت رئيسة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي عبير موسي، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وسألته خلال جلسة محاسبته: "كيف دخلت لتونس ولم تمثل أمام المحكمة رغم الأحكام ضدك؟".

وقالت عبير موسي في جلسة مساءلة الغنوشي: "قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالميا"، وتابعت "كذبت على التونسيين أكثر من مرة".

وقالت موسي في تصريحات سابقة إن "النواب أصبحوا مقتنعين بضرورة سحب الثقة من الغنوشي وبأن بقاءه على رأس السلطة التشريعية خطر على البرلمان وعلى المصلحة العليا للبلاد وعلى الأمن القومي التونسي".

كما بينت أن تنحية الغنوشي "لم تعد مطلب الحزب الدستوري الحر فحسب بل أصبح مطلبا شعبيا"، مشيرة إلى" أن أكثر من 150 ألف مواطن وقعوا على الآن على عريضة سحب الثقة".

وانطلقت جلسة البرلمان كانت في وقت سابق من يوم الأربعاء، وتخللتها خلافات وسجالات بين عدد من النواب، ما أدى إلى رفعها من قبل الغنوشي ودعوة رؤساء الكتل إلى الاجتماع. ثم عادت واستؤنفت الجلسة بعد فترة، بحسب ما أوضحت مراسلة العربية.نت.