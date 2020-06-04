أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ترامب: القانون يسري على الجميع دون استثناء

01:32 ص الخميس 04 يونيو 2020
ترامب: القانون يسري على الجميع دون استثناء

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ‏يجب ألا يشعر أي أمريكي بعدم الأمان في شوارعنا، مؤكدا على أن القانون يسري على الجميع دون اسثناء، حسبما ذكرت العربية.

واندلعت مظاهرات في مختلف الولايات الأمريكية، إثر مقتل جورج فلويد أمريكي من أصل أفريقي "خنقًا" على أيدي قوات شرطة مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، الأسبوع الماضي، وبث مقطع فيديو تسبب في غضب كبير بالبلاد.

وهدد ترامب، في وقت سابق بنشر الجيش الأمريكي، لقمع الاحتجاجات التي تخللها أعمال عنف ونهب لشركات كبرى، واستدعى قوات الحرس الوطني لعدد من الولايات.
وتستمر الاحتجاجات لليوم التاسع على التوالي بعدد من المدن والولايات الأمريكية، في الوقت الذي احتجزت فيه السلطات، الضباط الذين قاموا بالواقعة ووجهة إليهم تهم جنائية.

ترامب دونالد ترامب أمريكا مينيابوليس مقتل أمريكي احتجاجات أمريكا جورج فلويد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 28615

    عدد المصابين

  • 7350

    عدد المتعافين

  • 1088

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6390085

    عدد المصابين

  • 2771048

    عدد المتعافين

  • 383226

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| نائبة تونسية للغنوشي في جلسة محاسبته: كذبك واضح