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السودان يعتزم بدء إجلاء العالقين في الخارج خلال أيام

12:47 ص الخميس 04 يونيو 2020
السودان يعتزم بدء إجلاء العالقين في الخارج خلال أيام

رئيس الوزراء السوداني

الخرطوم - أ ش أ

قال المهندس إبراهيم عدلان مدير سلطة الطيران المدني بالسودان، إن قرار إعادة السودانيين العالقين بالخارج تم اتخاذه على أعلي المستويات، لافتًا إلى أنه خلال 10 أيام سيتم البدء في إجلاء العالقين في الخارج بعد تحديد نقاط الدخول.

وأضاف عدلان، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان مساء اليوم، أنه تم تحديد نقاط الدخول المتمثلة في مطاري الخرطوم وبورتسودان والمعابر الشمالية، لافتا إلى أن الخطة التي وضعتها سلطة الطيران المدني تمت بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية في إطار البرتكول الصحي القاضي بالكشف على العالقين لحظة وصولهم للبلاد.

وأوضح أن الأولوية في العودة ستكون للمواطنين الذين ذهبوا للعلاج وكبار السن ومن ثم الفئات الأخرى وأن عملية العودة ستكون محكمة ومنظمة.

من جانبه، قال الفريق شرطة عثمان يونس نائب المدير العام لقوات الشرطة إن جملة المخالفات للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية لمجابهة جائحة "كورونا"، تجاوزت 11 ألفا و320 مخالفة، كما تم حجز أعداد كبيرة من السيارات.

وأضاف أن هناك إجراءات قانونية مشددة وصارمة ستُتخذ ضد المخالفين للحظر الشامل خلال الفترة القادمة، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية .. مشيرًا إلى التنسيق المتكامل بين كافة الجهات الأمنية والولايات من خلال الخطط المشتركة التي تضعها اللجان الصحية الولائية لمحاربة كورونا.

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