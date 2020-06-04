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إعادة احتجاز السيدة الأولى السابقة في ليسوتو

12:29 ص الخميس 04 يونيو 2020
إعادة احتجاز السيدة الأولى السابقة في ليسوتو

رئيس وزراء ليسوتو توماس تاباني

واشنطن - (د ب ا)

ذكرت وكالة بلومبرج، أنه تم احتجاز مايسايا تاباني، زوجة رئيس وزراء ليسوتو السابق، اليوم الأربعاء، بعدما تم ألغاء حكم سابق أصدرته إحدى المحاكم بالإفراج عنها بكفالة.

وتواجه تاباني اتهامات بالقتل والشروع في القتل والاضرار بممتلكات بعد ان توفيت في عام 2017 ليبوليلو تاباني، التي كان تزوجها رئيس الوزراء السابق في ذلك الوقت. وبينما تم الافراج عنها بكفالة في شهر فبراير الماضي، الغت محكمة الاستئناف ذلك ،قائلة انه لم يتم اتخاذ هذه الخطوة بصورة شفافة.

وسوف تمثل مايسايا تاباني أمام المحكمة مرة أخرى في السادس عشر من الشهر الجاري لكي تقدم طلبا رسميا بالافراج عنها بكفالة.

كان توماس تاباني 80عاما، قد استقال من منصبه كرئيس للوزراء الشهر الماضي.

وبينما تم الإشارة إلى تورطه في جريمة القتل، إلا أنه لم يتم توجيه اتهام له

مايسايا تاباني ليسوتو توماس تاباني

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