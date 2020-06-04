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الإمارات تستأنف استقبال رحلات "الترانزيت" في 3 مطارات

12:13 ص الخميس 04 يونيو 2020
الإمارات تستأنف استقبال رحلات "الترانزيت" في 3 مطارات

مطار أبوظبي الدولي

أبو ظبي - (د ب أ)

قررت الإمارات استئناف استقبال مسافري "الترانزيت" في 3 مطارات، وسط إجراءات إحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، إنه تم السماح لمطار أبوظبي الدولي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي بنقل وتحويل المسافرين (رحلات الترانزيت) من المطارات الدولية.

وأوضح أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الإمارات لا يزال ساري المفعول، وسيتم فقط السماح مؤقتا بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء أن فرقا فنية ومتخصصة وضعت إطارا شاملا وإرشادات لتطبيق التدابير المطلوبة في كافة مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية، من خلال زيارات ميدانية لخبراء ومتخصصين للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامة رحلة المسافر سواء في صالات الانتظار أو وسائل النقل في المطارات وصولا إلى البيئة الصحية في مقصورة الطائرات.

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