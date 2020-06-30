الاتحاد الأوروبي يستثني أمريكا من قائمة البلدان الآمنة للسفر

وكالات

استثنى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة من قائمته المبدئية للدول الآمنة للسفر، التي سيسمح باستقبال وافدين منها في رحلات غير ضرورية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، حسبما ذكرت رويترز.

وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إن التكتل المؤلف من 27 بلدا وافق اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على استقبال رحلات الترفيه والعمل من 14 بلدا خارج حدوده.

وأوضح البيان أن الدول هي الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان والجبل الأسود والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروجواي.

ووافق المجلس الأوروبي، بشكل مشروط على استقبال رحلات من الصين وذلك في حال موافقة السلطات الصينية على استقبال زوار من الاتحاد الأوروبي. والمعاملة بالمثل شرط لإدراج أي بلد في القائمة.