بايدن يلغي التجمعات الانتخابية بسبب فيروس كورونا

وكالات

أعلن المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أنه لن ينظم تجمعات انتخابية بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، ما يشكل تباينًا صارخًا مع منافسه الرئيس دونالد ترامب، الذي عقد بالفعل تجمعات كبيرة في اطار حملة إعادة انتخابه، حسبما ذكرت فرانس برس.

وقال بايدن: "سأتبع أوامر الأطباء، ليس من أجلي فقط بل من أجل البلاد".

وسجلت الولايات المتحدة نحو 2.6 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 126 ألف حالة وفاة وهي أعداد أكبر منها في أي بلد آخر وفقا لإحصاءات رويترز.