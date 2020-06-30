أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

بايدن يلغي التجمعات الانتخابية بسبب فيروس كورونا

11:51 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
بايدن يلغي التجمعات الانتخابية بسبب فيروس كورونا

جو بايدن

وكالات

أعلن المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أنه لن ينظم تجمعات انتخابية بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، ما يشكل تباينًا صارخًا مع منافسه الرئيس دونالد ترامب، الذي عقد بالفعل تجمعات كبيرة في اطار حملة إعادة انتخابه، حسبما ذكرت فرانس برس.

وقال بايدن: "سأتبع أوامر الأطباء، ليس من أجلي فقط بل من أجل البلاد".

وسجلت الولايات المتحدة نحو 2.6 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 126 ألف حالة وفاة وهي أعداد أكبر منها في أي بلد آخر وفقا لإحصاءات رويترز.

جو بايدن جائحة كورونا فيروس كورونا دونالد ترامب

الخبر التالى:

مسيرات وقطع طرق.. لبنان يستمر في الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 68311

    عدد المصابين

  • 18460

    عدد المتعافين

  • 2953

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10523115

    عدد المصابين

  • 5734725

    عدد المتعافين

  • 511245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:استقرار.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الثلاثاء