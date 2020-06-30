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اليونان تنتقد دور تركيا في تفاقم أزمة اللاجئين السوريين

11:49 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
اليونان تنتقد دور تركيا في تفاقم أزمة اللاجئين السوريين

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس

أثينا - أ ش أ

أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بدعم الجهود الدولية لإعادة إعمار سوريا ومساعدة لاجئي الحروب في العودة إلى بلادهم، منتقدا تركيا بسبب دورها في تفاقم الأزمة.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني أن التعهد جاء في بيان مكتوب صدر عن وزارة الخارجية اليونانية بعد عقد منظمة الأمم المتحدة اجتماعا عبر الإنترنت في بروكسل سعيا لجمع 10 مليارات دولار أمريكي لدعم عمليات إعادة الإعمار في سوريا.

وجدد وزير الخارجية اليوناني انتقاده لدور تركيا في أزمة الهجرة التي حلت على شواطئ أوروبا، قائلا إن أنقرة استغلت اللاجئين في محاولة لابتزاز الاتحاد الأوروبي.

ودعا دندياس إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي حول سوريا للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع المسلح دون تدخل أي دول أخرى كطرف ثالث في الاتفاق، وذلك لضمان وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامتها الإقليمية.

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