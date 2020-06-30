الرئيس الموريتاني يدعو لإلغاء ديون دول الساحل الأفريقي
نواكشوط - أ ش أ
دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إلغاء ديون دول الساحل الأفريقي.
وأكد الغزواني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإسبانية، مساء اليوم الثلاثاء، بقصر المؤتمرات المرابطون، أهمية الإلغاء النهائي لمديونية هذه الدول التي تعاني صعوبات من بينها البنى التنموية الهشة و التأثيرات الكارثية لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن هذه الدول وإن كانت نظرت بكثير من الارتياح إلى تأجيل سداد فوائد الديون وتأجيل دفع خدمة الدين الذي تقرر على مستوى مجموعة العشرين فإنها تعتقد أن ذلك لا يقدم حلولا ناجعة لمشاكل التنمية في هذه الدول التي لا تجد أفضل من الإلغاء النهائي لهذه الديون لتتمكن من توجيه مواردها لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
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