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الولايات المتحدة: 35 ألف إصابة جديدة و370 وفاة بفيروس كورونا

09:58 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
الولايات المتحدة: 35 ألف إصابة جديدة و370 وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

(وكالات):

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و581229 شخصا بزيادة 35664 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 370 ليصل الإجمالي إلى 126739.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 يونيو حزيران مقارنة بالتقرير السابق، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

فيروس كورونا الولايات المتحدة مكافحة الأمراض

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