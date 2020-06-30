نتنياهو يلمح إلى تأجيل ضم أراضي فلسطينية جديدة لدولة الاحتلال

وكالات

لمح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، وسفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، إلى احتمالية تأجيل سياسة الضم الإسرائلية الهادفة لضم أجزاء جديدة من الأراضي الفلسطينية إلى دولة الاحتلال، حسبكا ذكرت روسيا اليوم.

وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها أثناء مراسم تسليم وتسلم منصب المدير العام لوزارة الخارجية: "أما أفي بركوفيتش، فقد تحدثت معه ومع السفير فريدمان وأفراد وفدهما عن مسألة السيادة الإسرائيلية التي نعمل عليها في هذه الأيام، والتي سنواصل العمل عليها خلال الأيام المقبلة".

وذكرت رويترز في وقت سابق من اليوم، أن زئيف إلكين وزير التعليم في دولة الاحتلال وعضو حزب الليكود، هون من احتمال اتخاذ خطوات كبيرة باتجاه ضم المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية في الأول من يوليو المقبل، وهو الموعد المقرر أن تبدأ فيه الحكومة نقاشا حول هذه المسألة.

وقال إلكين، إن إسرائيل لم تحصل بعد على الضوء الأخضر الذي تطلبه من واشنطن للبدء في بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية وهي أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.

هذا ويرفض الفلسطينييون خطة ترامب وخطة ضم الأراضي التي يسعون لإقامة دولة عليها في المستقبل، ويقولون إن خطة ترامب متحيزة، وترى معظم الدول الكبرى أن مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية غير قانونية.

وأدانت القيادة الفلسطينية والأمم المتحدة وقوى أوروبية ودول عربية ضم الأراضي التي احتلتها القوات الإسرائيلية في حرب عام 1967.