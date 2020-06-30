تعليق حظر التجوال في المهرة اليمنية والإبقاء على إجراءات الوقاية من كورونا
المهرة - أ ش أ
أقرّت لجنة الطوارئ بمحافظة المهرة اليمنية، تعليق حظر التجوال حتى إشعار آخر، مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية الواقية من فيروس "كورونا".
وشددت المحافظة - في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الثلاثاء - على الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا" بالمنافذ والنقاط الأمنية، ومنع التجمعات البشرية.
وكانت اللجنة ناقشت اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي سالم نيمر، تقرير مكتب الصحة عن الحالة الوبائية ومدى نجاح الإجراءات الاحترازية المتخذة في عموم المديريات والمنافذ والنقاط الأمنية، والصعوبات التي واجهت جهود التصدي للجائحة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
66754
عدد المصابين
-
17951
عدد المتعافين
-
2872
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
10337836
عدد المصابين
-
5609296
عدد المتعافين
-
506152
عدد الوفيات
إعلان