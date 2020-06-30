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تعليق حظر التجوال في المهرة اليمنية والإبقاء على إجراءات الوقاية من كورونا

09:37 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
تعليق حظر التجوال في المهرة اليمنية والإبقاء على إجراءات الوقاية من كورونا

فيروس كورونا في اليمن

المهرة - أ ش أ

أقرّت لجنة الطوارئ بمحافظة المهرة اليمنية، تعليق حظر التجوال حتى إشعار آخر، مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية الواقية من فيروس "كورونا".

وشددت المحافظة - في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الثلاثاء - على الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا" بالمنافذ والنقاط الأمنية، ومنع التجمعات البشرية.

وكانت اللجنة ناقشت اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي سالم نيمر، تقرير مكتب الصحة عن الحالة الوبائية ومدى نجاح الإجراءات الاحترازية المتخذة في عموم المديريات والمنافذ والنقاط الأمنية، والصعوبات التي واجهت جهود التصدي للجائحة.

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فيروس كورونا حظر التجوال اليمن

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