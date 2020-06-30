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سفير أوزبكستان بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

09:33 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
سفير أوزبكستان بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

سفير أوزبكستان بالقاهرة أبييك عارف عثمان

القاهرة - أ ش أ

قدم سفير أوزبكستان بالقاهرة أبييك عارف عثمانوف، اليوم الثلاثاء، التهنئة لمصر الشقيقة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، مضيفًا أن أوزبكستان وسفارتها بالقاهرة تفتخر بالملايين من المصريين العظماء الذين خرجوا إلى الشوارع في 30 يونيو عام 2013.

وأشار عثمانوف، في بيان نُشر على صفحة فيسبوك، إلى أن الأمة المصرية صنعت التاريخ مرة أخرى واستعادت عزتها الوطنية وهويتها لإنقاذ الدولة والمنطقة من الفوضى وعدم اليقين، مشيدًا بدور المصريين الذين كتبوا فصلا جديدا لمصيرهم ووقفوا بحزم لحماية الأمن القومي ودعمهم للاستقرار والتنمية.

وأعرب عن إعجابه بالمشروعات التي تم تنفيذها في مصر في الست السنوات الماضية، مؤكدا أن هذه الإنجازات الهامة تحققت تحت القيادة الشجاعة للرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات السياسة الخارجية والصناعة والتعليم والشباب والعلوم والطيران والسياحة والإسكان والبنية التحتية، وهو ما ساهم في الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في مصر.

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