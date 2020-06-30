واشنطن: بومبيو أجرى اتصالا بأحد زعماء طالبان في الدوحة

وكالات

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن مايك بومبيو وزير الخارجية، أجرى اتصالاً عبر الفيديو بأحد زعماء حركة طالبان الملا بارادر، المتواجد في العاصمة القطرية الدوحة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس، في بيان اليوم، إن وزير الخارجية مايك بومبيو اتصل عبر الفيديو يوم أمس بزعيم حركة طالبان وكبير مفاوضيها الملا باردار لبحث تطبيق الاتفاقية بين الولايات المتحدة والحركة".

وأضاف البيان أن بومبيو شدد على ضرورة أن تمتثل الحركت لالتزاماتها، بما في ذلك عدم الاعتداء على الأمريكيين.

وحذر بومبيو، حركة طالبان خلال الاتصال الهاتفي مع مسؤولي الحركة في الدوحة، من شن هجمات تستهدف القوات الأمريكية في أفغانستان، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" عربية.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية سهيل شاهين، حسبما نقلت عنه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن بومبيو، تحدث عبر الهاتف مع مسؤولي الحركة المتواجدين في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لاستكمال المفاوضات بين واشنطن والحركة للوصول إلى اتفاق سلام في أفغانستان.

وتواجه إدارة الرئيس ترامب انتقادات محلية على خلفية التقارير التي أكدت أن المخابرات العسكرية الروسية قدمت مكافآت مالية لمسلحين من حركة طالبان لقتل الجنود الأمريكيين.

من جانبها قالت كايلى ماكناني، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن إدارة ترامب تعتزم إحاطة مجموعة من أعضاء الكونجرس في البيت الأبيض بشأن تقارير إعلامية عن عرض روسيا مكافآت للمسلحين الإسلاميين في أفغانستان، بما في ذلك حركة طالبان، لمهاجمة القوات الأمريكية.