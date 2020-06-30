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"بوابة أفريقيا": وصول مرتزقة يمنيين إلى ليبيا للقتال مع حكومة الوفاق

09:13 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
"بوابة أفريقيا": وصول مرتزقة يمنيين إلى ليبيا للقتال مع حكومة الوفاق

مرتزقة صورة ارشيفية

طرابلس - أ ش أ

أكدت مصادر عسكرية واستخباراتية ليبية وصول 200 من المرتزقة اليمنيين إلى ليبيا للقتال نيابة عن حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.

وأضافت المصادر في تصريحات، أوردتها "بوابة أفريقيا" للأخبار، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيات تابعة لحزب الإصلاح في مأرب أرسلت مقاتلين إلى تركيا تحت ستار تلقي العلاج في المستشفى، حيث تم نقلهم إلى العاصمة الليبية طرابلس.

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